Генштаб дозволив силам АТО застосовувати артилерію в районі Мар'їнки

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, таке рішення було прийнято для того, щоб уникнути втрат серед українських військових.

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"... Українське командування, попередивши всіх міжнародних партнерів, було змушене застосувати артилерію, яка до цього перебувала у передбачених Мінськими домовленостями районах у тилу", - зазначили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики почали наступ близько четвертої години ранку з боку Донецька. Пізніше стало відомо, що в Мар'їнку, де відбуваються збройні зіткнення з бойовиками, прибуло підкріплення Збройних Сил України.

У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що військові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.