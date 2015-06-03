Військові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку – Полторак

Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє на своїй сторінці в Facebook журналіст Роман Бочкала.

"Сьогодні дійсно сепари різко активізувалися. Але не по всій лінії фронту, а на конкретному напрямку - Мар'їнка, Красногорівка. Штурмові дії противника почалися в 4:10. Станом на зараз, вони зупинені", - написав він.

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Як зазначається, 7 військових отримали поранення в результаті бойових дій, загиблих немає. Ситуація під контролем.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією медика-волонтер Армена Нікогосяна, бій почався близько чотирьох годин ранку з боку Донецька. Бойовики стріляли в бік Мар'їнки і Красногорівки з важкої техніки: "Градів" і танків.

За даними бійця батальйону "Київ-2" Ігоря Савчука, в Мар'їнку прибуло підкріплення ВСУ.

"Мар'їнка 13-30. Оточення немає, вивезли поранених. Підтягнулося підкріплення. Всі тримаються. Ніякої паніки. Сепари ведуть сильний обстріл, але не більше", - написав він.