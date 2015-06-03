Бойовики повідомляють, що донецька телевежа виведена з ладу

У Донецьку виведено з ладу радіотрансляційний центр.

Про це повідомили по радіо, підконтрольному бойовикам, пишуть Новости Донбасса.

У повідомленні зазначили, що «ведуться відновлювальні роботи». Місцеві телеканали не працюють, тому жителів Донецька закликають слухати радіо. Про причини виведення з ладу центру не повідомляють.

Нагадаємо, як повідомлялося, сьогодні в Донецьку з сітки мовлення пропали підконтрольні окупаційної адміністрації телеканали «Новоросія», «Оплот», «Перший республіканський». У той же час, продовжує трансляцію макіївський телеканал «Юніон».

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Нагадаємо, сьогодні вранці бойовики зробили спробу захопити Мар'їнку, розташовану неподалік від Петровського району Донецька. В результаті зав'язалася перестрілка із застосуванням артилерії. Українські військові залишили віддалений "нульовий" блокпост і відійшли в Мар'їнку.

У Петровському районі міста знаходиться вежа, за допомогою якої транслюються підконтрольні окупаційній адміністрації телеканали. Цей район прилягає до району бойових дій.