Мар’їнка повністю визволена від диверсантів, затримані 12 осіб - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції з нагоди щорічного послання до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

“Сьогодні я можу повідомити, що Мар’їнка повністю звільнена від диверсантів, затримано 12 осіб, в тому числі громадянин Російської Федерації”, - зазначив глава держави, наголосивши, що вказані особи чинили збройний опір Збройним силам України.

Читайте такожПід час обстрілів у Мар’їнці та Красногорівці загинули 3 мирних жителів, ще 5 були поранені

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

Того дня внаслідок боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар’їнкою - 4), 39 були поранені.

Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, й сили АТО дали адекватну відповідь ворогу.

В ході бою під Мар’їнкою загинули 80 бойовиків, понад 100 отримали поранення та знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника.