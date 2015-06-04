Лисенко: за добу на Донбасі загинули 5 військових, ще 38 зазнали поранень

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України внаслідок активних бойових дій загинули 5 українських військовослужбовців та ще 38 зазнали поранень.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО троє військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає.