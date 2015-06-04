Лисенко: за добу на Донбасі загинули 5 військових, ще 38 зазнали поранень
13:43, 04 червня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО загинули 5 українських військовослужбовців, 38 зазнали поранень.
За добу в зоні АТО загинули 5 військових / twitter.com/UKRinVAT
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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За його словами, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України внаслідок активних бойових дій загинули 5 українських військовослужбовців та ще 38 зазнали поранень.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО троє військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає.
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