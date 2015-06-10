Внаслідок обстрілу бойовиків у Луганській області пошкоджено газопровід та житлові будинки

Як повідомив УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, починаючи з 21.00 і до 1-ї години ночі Станиця Луганська зазнала потужного обстрілу з мінометів, зенітних установок та автоматичної зброї.

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По вул. Барбашова перебитий газопровід, частина вулиці залишається без газу. На місці вже працюють аварійні бригади.

Вогонь з мінометів вівся також по с. Болотенне (Станично-Луганський район). Тут мінометними мінами пошкоджено два житлових будинки. Через загрозу життю на роботу не вийшли працівники розташованої у Болотенному ділянки водоканалу, через яку здійснюється водопостачання окупованої частини Луганської області (східні околиці Луганська).

Станом на 9.30 вогонь по Болотенному тривав. Наразі дані про постраждалих з'ясовуються.