Сили АТО боєм відтіснили диверсантів, які намагались прорватися в розташування військових - Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За даними групи, під час обстрілу з "Градів" по н. п. Новотошківка і позиціях українських військ у даному районі, зафіксовано спроби двох диверсійно-розвідувальних груп терористів "просочитися" в тактичну глибину сил АТО в обхід опорних пунктів і блок-постів (на стику опорних пунктів). Щільним кулеметно-автоматним вогнем обидві групи були зупинені і відступили в бік н. п. Жолобок.

Читайте такожЗростає загроза "диверсійно-терористичної війни" в тилах сил АТО - Тимчук

Як зазначаэться, зосереджені в районі Стаханов - Ірмине – Кіровськ – Фрунзе бандформування впродовж минулої доби методично обстрілювали позиції українських військ на Попаснянській ділянці (включаючи Золоте).

Бойовики, за даними Тимчука, використовували колишню тактику – вихід піхотних груп на "нейтральну смугу" з вогневими нальотами із 120-мм і 82-мм мінометів, також фіксувалися спроби спільних дій бронетехніки і ЗУ-23-2.

У районі н. п. Луганське, Розсадки, Миронівський, крім "традиційних" денних обстрілів з мінометів і нічних - з бронетехніки (використовуються заздалегідь обладнаніпозиції для танків, які вночі виходять на дані позиції і відкривають прицільний вогонь - зазвичай по 5-6 снарядів - по заздалегідь розвіданих цілях), бойовики зробили ряд спроб влаштувати засідки на передньому краї, в тому числі снайперські, для несподіваних обстрілів з близьких дистанцій позицій українських військ.

Відзначається активність бандформувань у районі Сокольники - Кримське – Новотошківка. У районі Щастя (з боку Веселої Гори) бойовики відкривали вогонь з АГС-17.

Також завдано вогневих ударів по позиціях сил АТО в районі Трьохізбенки. Сам населений пункт і позиції українських військ у цьому районі кілька разів накривалися 152-мм артилерією (працювала 3-гарматна батарея САУ 2С3 "Акація", яку група "ІО" зафіксувала раніше в районі Олександрівська і яку бойовики потім перекинули в район Слов'яносербська по Бахмутській трасі).