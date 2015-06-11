Бойовики обстріляли Широкине та Бердянське зі 152-мм гаубиць та 120-мм мінометів

Бойовики обстріляли Широкине та Бердянське з 152-мм гаубиць та 120-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Галасно цієї ночі було в районі Маріуполя. По Широкиному та Бердянському ворог бив з потужних 152-мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм", - зазначають у штабі.

Також бойовики звечора обстрілювали зі 120-мм мінометів Піски та Шахту Бутовка, зі 122-мм - околиці Гранітного, зі 120-мм і 122 мм - Новотошківку, що на Луганщині.

"В цьому ж секторі ввечері біля населеного пункту Сизе відбулось бойове зіткнення наших захисників із диверсійно-розвідувальною групою російсько-терористичних військ. В результаті бою противник відступив. Серед наших вояків втрат немає", - додають військові.

Читайте такожМоскаль розпорядився відключити телебачення бойовикам "ЛНР"

Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики вели вогонь на Артемівському напрямку - в районі Майорська, Золотого, Ленінського та Троїцького. Також вночі з танків та гаубиць бойовики обстріляли Водяне й Трудовське.

"Під ранок бойовики стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм по Старогнатовці, Новогригорівці та Гранітному, що на Донецькому напрямку", - повідомили у штабі.

За даними прес-центру АТО, за ніч було зафіксовано 10 прольотів БПЛА бойовиків - переважно на Луганщині та Артемівському напрямку.