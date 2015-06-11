Унаслідок вечірніх обстрілів Широкиного один військовий загинув, двоє зазнали поранень

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на інформацію з полку "Азов".

"Цілу годину по позиціях українських військ працювала артилерія 152, 122 мм. 120 міномет та 82 - дуже потужний був обстріл. В перервах між залпами артилерії працювали із стрілецької зброї та автоматичний гранатомет станковий", - повідомив прес-офіцер штабу АТО сектору "М" Ярослав Чепурний.

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Крім того, речник штабу АТО сектору "Б" Євген Силкін повідомив, що "21 раз, упродовж вечора і ночі, бойовики гатили по позиціях армійців на Донецькому напрямку. З них терористи 10 разів обстрілювали українців з важкої ствольної артилерії та танків".