На Луганщині через обстріли бойовиків загинув військовий, ще четверо дістали поранення
11:22, 11 червня 2015Війна
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У Луганській області за минулу добу, 10 червня, бойовики обстріляли 29-й блокпост Збройних сил України, розташований на автодорозі "Бахмутка", в результаті чого загинув військовослужбовець, ще четверо дістали поранення.
Вогонь вівся з боку Жолобків й Донецького / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
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Як зазначається, учора, 10 червня, після обіду блокпост (крайня контрольована Україною точка в Луганській області) обстріляли з підствольних гранатометів й автоматичної зброї, а ввечері – о 18 і 20 год.– з мінометів 80-го і 120-го калібру.
За повідомленням, вогонь вівся з боку сусідніх Жолобків (село окуповане російськими регулярними військами) й Донецького (тут закріпилися бойовики так званої "ЛНР").
Обидва села розташовані за декілька кілометрів від 29-го блокпосту.
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