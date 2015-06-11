На Луганщині через обстріли бойовиків загинув військовий, ще четверо дістали поранення

Про це йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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Як зазначається, учора, 10 червня, після обіду блокпост (крайня контрольована Україною точка в Луганській області) обстріляли з підствольних гранатометів й автоматичної зброї, а ввечері – о 18 і 20 год.– з мінометів 80-го і 120-го калібру.

За повідомленням, вогонь вівся з боку сусідніх Жолобків (село окуповане російськими регулярними військами) й Донецького (тут закріпилися бойовики так званої "ЛНР").

Обидва села розташовані за декілька кілометрів від 29-го блокпосту.