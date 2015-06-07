На Луганщині через обстріли бойовиків поранені двоє військових

У Луганській області за минулу добу, 6 червня, бойовики обстріляли село Валуйське, внаслідок чого дістали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України.

Як ідеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора після півночі бойовики з правого берега Сіверського Дінця, окупованого так званою «ЛНР», обстріляли з автоматичних гранатометів і зенітної установки позиції українських військових поблизу села Валуйське, що прилягає до Станиці Луганської. Двоє українських бійців дістали осколкові поранення (рани не важкі, загрози життю немає). У самій Станиці зберігався відносний спокій - упродовж ночі зафіксовані періодичні перестрілки з автоматичної зброї, артилерія і міномети не застосовувались.

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Упродовж учорашнього вечора і вночі бойові дії велися також у селі Катеринівка (з боку окупованого села Молодіжного вівся мінометний обстріл нашого опорного пункту), села Родина (обстріл з протитанкової рушниці й автоматичної зброї крайнього блокпосту, через який здійснюється перехід на окуповані території і в зворотному напрямку), селищі Кримське перестрілки з автоматів і гранатометів у районі протитуберкульозного диспансеру), на автодорозі «Бахмутка» біля 29-го блокпосту (тут впродовж дня кілька разів літав ворожий безпілотник), а також у місті Щастя (обстріл з мінометів і автоматичних гранатометів позицій наших військових біля мосту через Сіверський Донець тривали всю ніч).

Інформація про постраждалих у результаті бойових дій не надходила.