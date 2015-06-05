Бойовики продовжують збройні провокації на підступах до Щастя та Жолобка

Бойовики протягом дня вдавалися до збройних провокацій на підступах до Щастя та східніше населеного пункту Жолобок.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«На Луганському напрямку, на підступах до Щастя та східніше н.п. Желобок, бойовики вдавались до збройних провокацій, застосовуючи гранатомети, крупнокаліберні кулемети, стрілецьку зброю», - говориться в повідомленні. Зазначається, що Кримське терористи двічі обстріляли із 120-мм мінометів.

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«В районі Лозового, що на Артемівському напрямку, ворог провокував сили АТО, використовуючи стрілецьку зброю. Працювали ворожі снайпери, а також був здійснений обстріл із 120-мм мінометів», - повідомляє прес-центр і зауважує, що вдень «в районі Маріуполя активність НЗФ зменшилась».

Наголошується, що в Широкиному позиції сил АТО терористи обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

«Українські воїни, в свою чергу, суворо дотримуються умов Мінських домовленостей, на провокації не піддаються і застосовують зброю лише з метою придушення збройної агресії противника», - підкреслює прес-центр АТО.