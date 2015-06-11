На Донеччині бойовики перекидають техніку до лінії зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив під час брифінгу.

"На Донецькому напрямку найбільш активні бойові дії велися в районі аеропорту. Противник продовжує передислоковувати бойову техніку ближче до лінії зіткнення, зокрема зафіксовано неодноразове використання танків з боку незаконного збройного форсування", - сказав речник.

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Крім того, зауважив він, не вщухає вогонь ворожих 120-мм мінометів та 122-мм гармат, які дислокуються неподалік від території зруйнованого аеропорту і селища Спартак.

Окрім цієї ділянки оборони, противник порушив режим тиші південніше – у Мар’їнці, Красногорівці і Старогнатівці, а також північніше – в районі Горлівки.

"На Луганському напрямку обстановка не менш складна: вчора бойовики здійснили обстріл наших позицій у районі Новотошківського з реактивних установок залпового вогню "Град" та 152-мм гармат", - сказав Лисенко.

За його словами, крім того, не вщухають бої північніше – у районі Трьохізбенки та Сокільників, де відбулося бойове зіткнення з противником.

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Також тривають ворожі обстріли та провокації поблизу Попасної, Золотого, Щастя та Станиці Луганської. Через систематичні провокації бойовиків та небезпеку для мирних мешканців рух через лінію зіткнення у Луганській області наразі заборонено.

Лисенко повідомив, що вчора в зоні АТО прикордонники і військові зафіксували прольот 28 ворожих безпілотників.