В результаті обстрілу бойовиками Кримського та Троїцького поранені 2 військових і пошкоджена БМП

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, з учорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку бойові дії велися в кількох населених пунктах на лінії розмежування вогню в Луганській області.

У Кримському (Новоайдарський район) з 16-ї до 21-ї години виникали перестрілки з автоматів і кулеметів у районі протитуберкульозного диспансеру. Бойові дії були меншої інтенсивності, ніж напередодні, важка зброя не застосовувалася, однак, у результаті одного з обстрілів вогнепальні поранення дістав 44-річний український військовий. Бійця госпіталізовано, загрози його життю немає.

Околиці Троїцького (Попаснянський район поблизу Дебальцевого) вночі піддалися мінометним обстрілам з боку окупованого Первомайська. Поранено одного з наших військових, крім того пошкоджена бойова машина піхоти (БМП). Саме село залишилося поза зоною ураження, мирні жителі, житловий сектор та інфраструктура не постраждали.

Читайте такожУнаслідок вечірніх обстрілів Широкиного один військовий загинув, двоє зазнали поранень

Трьохізбенку опівночі обстріляли з танка і мінометів. Під вогнем бойовиків опинилися дві точки - місцевість біля гори, а також біля мосту через Сіверський Донець, де дислокуються наші силовики. За попередніми даними, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Бойові дії велися також у Щасті (обстріли позицій наших військових біля мосту через Сіверський Донець), Катеринівці (стрілянина з автоматичної зброї тривала до 3-ї ранку) та Станично-Луганському районі біля с. Сизе (бій з ворожими диверсантами). У всіх випадках інформації про поранених чи загиблих не надходило.