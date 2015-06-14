У Луганській області бойовики накрили "Градами" 5 населених пунктів, загинув військовий

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в суботу в другій половині дня і ввечері Троїцьке обстріляли із систем залпового вогню "Град" і самохідних артилерійських установок.

"Спочатку над селом пролетів ворожий безпілотник, після чого з боку окупованого Первомайська було відкрито вогонь. Обстріли Троїцького повторювалися і вночі (востаннє - після 3.00), місцеві селяни змушені були ховатися в підвалах і льохах", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, ніхто з мирних жителів не поранений і не загинув, проте є втрати серед військових. У лісосмузі біля села виявили тіло бійця, який підірвався на розтяжці. Загиблому було 37 років.

Крім Троїцького, бойові дії на Луганщині велися в Кримському (перестрілки в районі протитуберкульозного диспансеру), Щасті (обстріли позицій наших військових біля мосту через Сіверський Донець), а також Катеринівці і Родині. Останні два села обстрілювали всю ніч до 5 ранку. У Родині від вибухів артилерійських снарядів пошкоджено кілька житлових будинків (за попередніми даними, постраждалих і загиблих немає), а в Катеринівці перебита лінія електропередач.

Село поки що без світла.