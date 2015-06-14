Бойовики обстріляли житловий сектор Трьохізбенки: горить протитуберкульозний диспансер

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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"Сьогодні (14.06) перед 9-ю ранку бойовики обстріляли сел. Трьохізбенка в Новоайдарському районі. Мінометний вогонь вівся з боку окупованих Сокільників та Пришиба. Кілька мін влучили в житловий 5-поверховий будинок і протитуберкульозний диспансер. Адміністративна споруда диспансеру зайнялася, вогонь поки що не загасили, на місце виїхали рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за попередніми даними, ніхто з мирних мешканців та військових не постраждав, хоча будинок майже повністю заселений.

Детальніша інформація про наслідки обстрілу з’ясовується.

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкино, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.