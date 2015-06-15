Україна попередила ОБСЄ про можливі провокації з боку бойовиків

17:10, 15 червня 2015
Війна
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Українська сторона попередила представників ОБСЄ, що бойовики планують провести низку провокацій, щоб "змусити Україну стріляти".

ОБСЕ

Про це повідомив прес-офіцер української сторони у Спільному центрі координації та контролю припинення вогню Руслан Семенюк, пише Українська правда.

Генерал-майор ЗСУ Андрій Таран зосередив увагу ОБСЄ на ознаках ескалації конфлікту та відновленні використання бойовиками важкої артилерії, зокрема, під час обстрілі Мар'їнки (використовували 120-мм міномети) та Новомихайлівки (використовували "Гради").

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За даними української сторони, на Луганському напрямку готується чергова провокація.

Вранці 14 червня зафіксовано рух колони бойовиків у складі п’яти БРДМ та чотирьох автомобілів "КамАЗ" з Первомайська до Золотого. У двох "КамАЗах" знаходилися бойовики, переодягнуті у військову форму ЗС України.

Крім того, за словами Тарана, вдалось перехопити розмову одного з ватажків терористів, де він заявив: "Почему они, (лайка), не стреляют в ответ?! Мы их заставим отвечать!"

З огляду на це, українська сторона звернулась до ОСБЕ та російської сторони для задіяння усіх механізмів для безумовного виконання незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей.

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