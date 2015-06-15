В Авдіївці бойовики обстріляли з важкої зброї житловий масив, зруйнована багатоповерхівка

15:04, 15 червня 2015
Війна
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Бойовики обстріляли з крупнокаліберної зброї житловий масив Авдіївки, зруйновано дев’ятиповерховий будинок.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі, розміщеному на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

«Бойовики окремих районів Донецької області продовжують вдаватися до масових провокацій, метою яких є ескалація конфлікту та зрив Мінських домовленостей. Зокрема, триває цинічне знищення інфраструктури населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

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Так, за даними Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі, 14 червня 2015 року незаконними збройними формуваннями окремих районів Донецької області була обстріляна Авдіївка. Зафіксовано три влучання артилерійських снарядів калібром 122 мм у промислові потужності Авдіївського коксохімічного заводу.

«З танку нелюди обстріляли житловий масив, що по вулиці Чапаєва. Двома 125-мм снарядами знищено гараж, пошкоджено автомобіль. Поруч, по вулиці Воробйова, 15, зафіксовано шість влучань125-мм снарядів у житловий дев’ятиповерховий будинок», - повідомляють спостерігачі.

Загалом Донецький (Авдіївський) напрямок залишається найбільш нестабільним. 14 червня на напрямку зафіксовано 54 факти порушення режиму припинення вогню, в тому числі із застосуванням РСЗВ, артилерії, танків, мінометів та стрілецької зброї. Усі факти порушень бойовиками режиму припинення вогню передані українською стороною СЦКК представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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