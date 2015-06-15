Під Донецьком бойовики застосували "Гради" і перекинули піхоту до позицій сил АТО - ІС

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, упродовж минулих вихідних (13-14 червня) фіксувалася різка активізація російсько-терористичних військ на Донбасі.

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«Зафіксовано активні обстріли з важких озброєнь позицій українських військ і населених пунктів, що перебувають під контролем української влади, по низці напрямків зафіксовано спроби висунення піхотних груп противника до передових позицій українських військ (усі такі спроби були зупинені вогнем сил АТО)», - пише Тимчук.

Також упродовж останньої доби зафіксовано обстріл із 120-мм мінометів і 122-мм артилерії н. п. Дослідне, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка та Авдіївка (фактично тривали протягом доби).

Крім того, на південь від Донецька, в районі Новомихайлівки, Славного і Степового, зафіксовано застосування терористами РСЗВ БМ-21 «Град». У цьому ж районі супротивник застосував танки (фіксувалася група 5-6 машин у районі Опитного і на південний захід від цього населеного пункту, в районі Новомихайлівки оперувала танкова група, перекинута через Оленівку з боку Докучаєвська).

«Зафіксовано спроби висунення піхотних груп супротивника до передових позицій українських військ. У цілому відзначається значне посилення угруповання російсько-терористичних військ, яке оперує в напрямку н. п. Мар'їнка і на південь від цього н. п., а також на північ у напрямку н. п. Красногорівка», - наголошує Тимчук.

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«В районі н. п. Нова Ласпа і Старогнатівка терористи кількома піхотними групами, під прикриттям мінометного вогню (120-мм), намагалися атакувати передові позиції сил АТО. Після відкриття силами АТО щільного вогню у відповідь бойовики застосували 122-мм артилерію. Втім сили АТО змусили піхотні групи бойовиків відійти на початковий рубіж», - зазначає він.