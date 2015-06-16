У районі Мар'їнки терористи застосували бронегрупу - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив".

За даними «ІС», під прикриттям обстрілу з мінометів ця бронегрупа висунулася до переднього краю і намагалася вести вогонь на придушення вогневих точок українських військ.

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Між Красногорівкою і Мар'їнкою по позиціях сил АТО вогневих ударів завдавали 2 підрозділи 120-мм мінометів терористів.

«В районі н. п. Мар'їнка, Красногрівка, Піски бойовики використовували 120-мм міномети, поєднуючи з вогнем 82-мм мінометів і АГС-17 у складі кількох груп бойовиків, висунулися у бік позицій сил АТО на дальність ефективного вогню», - зазначає «ІС».