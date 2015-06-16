У районі Мар'їнки терористи застосували бронегрупу - ІС
09:31, 16 червня 2015Війна
1412 0
У районі н. п. Мар'їнка у нічний час бойовики застосували бронегруппу - два танки Т-72БА і 1 БМП-2.
Бойовики застосовували танки / Скріншот відео
Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив".
За даними «ІС», під прикриттям обстрілу з мінометів ця бронегрупа висунулася до переднього краю і намагалася вести вогонь на придушення вогневих точок українських військ.
Читайте такожБойовики за добу тричі обстріляли блокпост "Мар'їнка", двоє військових поранені
Між Красногорівкою і Мар'їнкою по позиціях сил АТО вогневих ударів завдавали 2 підрозділи 120-мм мінометів терористів.
«В районі н. п. Мар'їнка, Красногрівка, Піски бойовики використовували 120-мм міномети, поєднуючи з вогнем 82-мм мінометів і АГС-17 у складі кількох груп бойовиків, висунулися у бік позицій сил АТО на дальність ефективного вогню», - зазначає «ІС».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter