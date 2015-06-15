Бойовики за день понад 30 разів обстріляли українських військових

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Facebook.

Зазначається, що впродовж дня бойовики проросійських незаконних збройних формувань продовжували активно провокувати сили АТО, застосовуючи практично усі наявні в них типи вогневих засобів.

«З 33 обстрілів позицій наших військ 27 було здійснено в районі Донецька», - уточнили у штабі.

«Загарбники маніакально гатили зі 120-мм мінометів по Березовому, Гранітному, Старогнатівці, двічі – по Мар’їнці. А Гранітне, Богданівку та Новогригорівку злочинці обстріляли з гаубиць калібру 122 мм. З таких же артилерійських систем злочинці били по Тошківці й Новотошківському, що на Луганщині, та Степному на Артемівському напрямку», - говориться у повідомленні.

Читайте такожУ Луганській області бойовики обстріляли ремонтну бригаду водоканалу, є поранений

Згідно з інформацією прес-центру, біля Опитного та Пісків на Донеччині найманці методично застосовують проти українських воїнів стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння бойових машин і заборонену Мінськими домовленостями артилерію.

Крім того, зі 122-мм артилерійських систем бойовики обстріляли об’єкти міської інфраструктури у Гранітному та Прохоровці.

В Широкиному бойовики лише двічі застосовували стрілецьку зброю.

«Українські воїни на провокації не піддаються, ефективно придушують вогневі точки противника, застосовуючи тільки дозволене озброєння», - наголошується у повідомленні.