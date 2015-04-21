"Укроборонпром" з початку року передав армії 150 одиниць військової техніки

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, з початку 2015 року передав українській армії 150 одиниць бойової техніки.

Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на першого заступника генерального директора «Укроборонпрому» Сергія Пінькаса.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, йдеться як про нову, так і відремонтовану техніку, при цьому кількість поставленої нової техніки в концерні не уточнили.

"За цей період військові отримали 82 танки, понад 50 одиниць бронетранспортерів і БМП, а також 15 одиниць ракетно-артилерійського озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Як відзначив Пінькас, виконання державного оборонного замовлення ускладнюється неефективною системою фінансування, через що підприємства оборонної галузі в більшості випадків починають ремонтувати техніку ще до підписання контрактів, під особисті гарантії.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" у 2015 році планує випустити 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також у цьому році концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.