Столтенберг: У НАТО є багато доказів військової присутності РФ на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю "Новой газете".

"Докази слідують один за іншим, в тому числі засновані на даних нашої розвідки. Багато фотознімків опубліковано. Але якщо люди не вірять нашій розвідці, нашим словам, вони можуть хоча б почитати ЗМІ, російські та іноземні", - заявив Столтенберг.

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"Сьогоднішня позиція Москви нагадує мені ситуацію, коли вона намагалася заперечувати, що направила війська у Крим. Перекинула туди військових без розпізнавальних знаків і стверджувала, що в Криму взагалі немає російських солдатів. І, тільки коли анексувала Крим, визнала, що не обійшлося без прямої участі російської армії", - підкреслив генсек альянсу.

За його словами, у НАТО є великий обсяг різної розвідувальної інформації, яка доводить військову присутність Росії у Східній Україні.