Полторак: бійці АТО стріляють по бойовиках, коли ті намагаються іти в наступ

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. "Ми припинили вести вогонь, відвели важке озброєння і відповідаємо на вогонь, лише коли є загроза захоплення нових територій, Коли терористичні формування під прикриттям збройних сил Російської Федерації намагаються перейти в наступ", – сказав Полторак, повідомляє радіо "Свобода".

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Міністр оборони приїхав у Брюссель на зустріч із представниками НАТО. Це його перший візит у штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу на посаді міністра оборони. Зокрема, він має взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО і обговорити з альянсом виконання мінських домовленостей.

За словами міністра оборони, Україна готова до просування вперед у цьому, але лише після виконання всіх пунктів домовленостей стороною противника.

Серед іншого, в окремих районах Донецької та Луганської областей мають пройти місцеві вибори. На думку Степана Полторака, це неможливо. "Ми не можемо проводити вибори на територіях, де панує безлад, де вибори можуть проходити під тиском", – наголосив він.

Зустріч українського міністра з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом запланована на 25 червня. Крім мінських угод, планується обговорити боротьбу з корупцією та темп реформ у Міністерстві оборони.