Полторак заявив, що начальник Генштабу ЗСУ "працює вдень і вночі"

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко "працює і вдень, і вночі, а недоліки є у всіх".

Так він відповів у середу в Брюсселі на прес-конференції на запитання, чи задоволений міністр оборони роботою начальника Генштабу, враховуючи критику, що лунає. "Начальник Генерального штабу працює і вдень, і вночі. А недоліки є у всіх", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання стосовно того, чи пробуде він на посаді п'ять років, враховуючи останню динаміку зміни керівництва Міністерства оборони, Полторак запевнив, що якщо б він не був переконаний, що "Україна переможе і зможе створити такі збройні сили, я б не ставав міністром".

"Я працюю стільки, скільки я працюю. Якщо буде прийнято рішення, що я не відповідаю посаді, я готовий піти. Але я буду робити все можливе, щоб українські збройні сили стали дуже міцними та здатними захистити свою державу", - наголосив він.