Порошенко і Яценюк не виключають дострокових місцевих виборів після реформування Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час засідання Національної ради реформ.

За словами Яценюка, "завершуючи всеохоплюючу децентралізацію, це означає, що нам треба буде мати органи місцевого самоврядування, які оберуться на нових конституційних і законних підставах і будуть мати весь обсяг повноважень для реалізації прав на місцях".

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"Так як ми не встигаємо провести конституційну реформу до моменту проведення місцевих виборів і не маємо права відкладати запровадження децентралізації ще на три, п’ять, десять років, як завжди робилося, то це означає, що треба буде проводити ще одні місцеві вибори вже на новій Конституцій, на новому законі і нових повноваженнях для органів місцевого самоврядування", - сказав прем'єр.

У свою чергу Порошенко заявив, що це стане додатковою мотивацією для того, аби "спробувати завершити конституційну реформу в частині децентралізації".

"І якщо буде можливість, окремо провести голосування в частині судової реформи і в частині депутатської і суддівської недоторканності, - завершити до 25 жовтня", - сказав президент.

За його словами, запропонована Конституційною комісією "дорожня карта" на сьогодні дає можливість встигнути до 25 жовтня (день чергових місцевих виборів - УНАН).

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Як сказав Порошенко, реформа Конституції принаймні в частині децентралізації має відбутися до 25 жовтня, і відповідний термін має бути відведений на перехідні положення. "Необхідно буде зробити зміни майже до 500 законів. На це буде потрібно певний час. І перехідні положення дадуть можливість це зробити без додаткових дострокових виборів у місцеві органи влади. Або, як сказав Арсеній Петрович, якщо вона буде прийнята перед вступом змін до Конституції у дію, не виключено, що має бути дискусія щодо проведення дострокових виборів в органи місіцевого самоврядування", - сказав президент.