Біля Красногорівки сталося зіткнення сил АТО з диверсантами

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційне опір». За даними «ІО», на північ від н.п. Красногорівка (ближче до населеного пункту Піски) диверсійно-розвідувальна група бойовиків під прикриттям мінометного вогню і вогню з АГС-17 спробувала «просочитися» в тактичний тил сил АТО. У складі ДРГ - 10 чоловік. В результаті зіткнення з передовими підрозділами українських військ диверсанти повернулися на вихідний рубіж.

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«У районі шахти Бутівка, населеного пункту Опитне і Водяне бойовики вели вогонь по передових позиціях сил АТО з мінометів (в основному використовувалися 82-мм міномети). Також на цій ділянці, у першій лінії, були зафіксовані дії кількох передових бронегруп терористів», - відзначає «ІО».

«В районі населеного пункту Піски танкова група бойовиків здійснила 5-6 прицільних пострілів ОФ-снарядами по позиціях сил АТО із «зеленки». Ще одна бронегрупа терористів із кількох БМП-1,2 і 2-х БТР-80 зафіксована в районі населеного пукту Опитне, вона ведучи вогонь з 73-мм гармат (БМП-1), 30-мм автоматичних гармат (БМП-2) і кулеметів ККВТ (БТР)», - повідомляє «ІО».