Лисенко: в районі Широкиного, донецького аеропорту і Мар'їнки бої йдуть безперервно

Про це повідомив представник адміністрації президента (АП) з питань АТО Андрій Лисенко. "На Маріупольському напрямку бойові дії в Широкиному велися в цілодобовому режимі. Противник застосовує широкий спектр озброєння, в тому числі реактивні установки "Град-П". Також зафіксовано активну роботу ворожих снайперів", - зазначив він.

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За словами Лисенка, на Донецькому напрямку ситуація найскладніша – бойові дії в районі аеропорту та Мар’їнки теж тривають безперервно. Під Горлівкою ситуація відносно стабільна: незважаючи на ряд ворожих провокацій, застосування важкого озброєння терористами не зафіксовано.

Крім того, за даними речника АП з питань АТО, на Луганському напрямку бойовики провели серію обстрілів українських позицій пізно ввечері. Найбільш складна ситуація – у місті Щастя, де внаслідок ворожого мінометного вогню поранено двох цивільних. Також збройні провокації противника відбулися у Попасній, Новотошківському та Станиці Луганській.