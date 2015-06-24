У районі Горлівки фіксується передислокація артилерії терористів - Тимчук

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір», повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи народний депутат України Дмитро Тимчук.

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За даними «ІО», «в районі н. п. Горлівка фіксується перекидання артилерії терористів (партіями по 2-3 гармати) в напрямку до сел. Гольмівский». У Куйбишевському районі Донецька зафіксовано перекидання танкового підрозділу бойовиків (4 танки) і батареї 122-мм гаубиць Д-30 вздовж «лінії фронту» на позиції на північ від міста.

Група «ІО» зафіксувала перекидання в напрямку н. п. Червоне артпідрозділу бойовиків (4 САУ 2С1 «Гвоздика»). Ще три САУ 2С1 «Гвоздика» зафіксовано на марші в районі н. п. Комунарівка.

«Від Єнакієвого на Каютине здійснено перекидання пункту управління оперативно-тактичної ланки – в колоні зафіксовано командно-штабну машину російських військ типу Р-149БМР «Кушетка-Б», 2 кунги («КамАЗ»), 1 «Урал» у супроводі БТР-80», - йдеться в оперативних даних.

Також зазначається, що між Антрацитом і Красним Лучом зафіксовано перекидання бронегрупи бойовиків у складі шести танків і декількох БМП, включаючи 1 командно-штабну машину БМП-1КШ «Потік-2».