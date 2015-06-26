Ніч в зоні АТО: Бойовики артилерією вдарили по Гранітному, Широкине обстріляли з гранатометів

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, за минулу добу російсько-терористичні війська 86 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 50 - в районі Донецька.

Читайте такожПід Маріуполем від кулі снайпера загинув військовий, двоє поранені - волонтер

Під щільним вогнем кремлівських найманців залишаються Піски, Опитне та Мар’їнка. Їх постійно обстрілюють із 82 та 120-мм мінометів, бойових машин піхоти, стрілецької зброї та гранатометів, працюють також ворожі снайпери.

На Луганщині було гаряче біля Щастя, Новотошківки, Станиці Луганської. Там бойовики били із заборонених мінометів та іншого озброєння.

Ввечері по Широкиному бойовики активно гатили із заборонених Мінськими домовленостями 152-мм гаубиць й мінометів калібру 120-мм, а також влаштовували збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Після опівночі важка ворожа артилерія в районі Маріуполя вдарила по Гранітному.

З початку цієї доби проросійськи гібридні бандформування більше 10 разів обстріляли наші позиції.