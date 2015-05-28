Порошенко: в зоні АТО перебувають близько 50 тисяч військовослужбовців

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

Читайте такожПорошенко хоче покарати політиків, які допустили позаблоковий статус України

"Ми створили нові, високопатріотичні, високооснащені, високоефективні, модернові, прозорі, чесні, з надзвичайно сильним бойовим духом Збройні сили України, яких не було рік тому. Рік тому в нас нараховувалося від 3 до 5 тис. військовослужбовців, готових до виконання бойового завдання. На Донбасі одночасно розташовувалося від 17 до 23 тис. військовослужбовців, які, звичайно, що не могли закрити найбільш небезпечні напрямки удару. Можу зараз відкрити дуже важливі цифри, що кількість військовослужбовців лише в зоні АТО лише зараз складає близько 50 тис. Це вже потужне угрупування, яке здатне захистити себе", - сказав Петро Порошенко.