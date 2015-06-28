ОБСЄ фіксує танки бойовиків поза межами дислокації

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, який оприлюднено 27 червня, передає Українська правда.

"У кількох районах, контрольованих українською стороною, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 12 танків (Т-64, Т-72 і невідомого типу), деякі з них під час транспортування", - йдеться у звіті.

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Разом з тим на території, контрольованій бойовиками "ЛНР" спостерігачі зафіксували 18 танків (Т-64) та 15 військових вантажівок, що виконують навчальні вправи.

Окрім того спостерігачі відвідали на території, підконтрольній бойовикам, чотири площадки для дислокації важкого озброєння.

"У трьох з них було зафіксовано усю раніше вказану важку зброю. На четвертому місці спостерігачі не змогли порівняти серійні номери попередніх записів, оскільки лише одному спостерігачу місії ОБСЄ було дозволено увійти на територію, але без ноутбука", - зазначили у звіті.