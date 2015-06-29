У зоні АТО бойовики нарощують сили і переміщують техніку ближче до лінії розмежування - штаб

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

«За минулу добу противник 101 раз відкривав вогонь по наших захисниках. А сьогодні впродовж дня ворог 38 разів обстріляв наші позиції, застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння», - йдеться у повідомленні.

Найскладнішою ситуація залишається на Донецькому напрямку. Зранку проросійські бандформування гатили зі 122-мм гаубиць по позиціях сил АТО в районі Гранітного та Старогнатівки. Поблизу Опитного били з танків. Кримське обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та озброєння БМП. Сокільники зазнали обстрілів зі 120-мм мінометів.

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«В обід під ударами мінометів калібру 120 мм опинились наші підрозділи в районі Широкиного. Біля Гранітного гатив ворожий танк», – зазначили в прес-центрі.

Неспокійно було й в районі Мар'їнки. По обіді позиції сил АТО ворог обстрілював зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів.

«В свою чергу, командування сил АТО вживає необхідних заходів для посилення оборони, створення резервів сил і засобів, які дозволять дати адекватну відповідь ворогу у разі його спроби захопити підконтрольні Україні території», - заявили в штабі.

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Як повідомляв раніше УНІАН, протягом минулої доби зросла кількість обстрілів прикордонників з боку незаконних збройних формувань.