СБУ затримала інформаторку, яка передавала бойовикам дані про інженерні споруди Маріуполя

Співробітники Служби безпеки України затримали в Маріуполі інформаторку терористів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 39-річна жінка встановила контакт з резидентом розвідки терористів «Донецької народної республіки» з позивним «Баба Лєна». Зловмисниця передавала інформацію про облаштування опорних пунктів та уразливість інженерних споруд Маріуполя. Зібрані дані відразу надходили до т. зв. «генерального штабу ДНР».

Інформаторку терористів затримано, їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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У прес-центрі нагадали, що у лютому співробітники СБУ знешкодили агентурну мережу терористів «ДНР», що збирала та направляла бойовикам розвіддані для ведення артилерійських обстрілів по населених пунктах і позиціях сил АТО у Маріуполі. Координатором злочинної мережі була саме «Баба Лєна».