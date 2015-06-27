У Донецькій області затримали 7 вантажівок з товарами для терористів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою затримали поблизу селища Суха Балка на Донеччині сім вантажівок з товарами для терористів "ДНР".

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як йдеться в повідомленні, автомобілі намагалися перетнути лінію зіткнення в обхід встановлених блокпостів. «Шість з затриманих правоохоронцями вантажівок перевозили м’ясну продукцію, ще одна – різні медикаменти. Водії не змогли надати співробітникам спецслужби будь-яких супровідних документів на вантажі», - повідомляє СБУ.

За оперативною інформацією, товари "замовили" ватажки одного з незаконних збройних формувань терористів з т.зв. "ДНР". Продукцію вони планували реалізувати населенню через підконтрольні торговельні точки за значно завищеними цінами.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

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Тривають оперативно-слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності організаторів каналу поставок продукції терористам.