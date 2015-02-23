СБУ затримала на Донеччині двох інформаторів "ДНР"

"У результаті багатоходової операції співробітники СБУ встановили та затримали двох членів злочинної групи – мешканців Донеччини, 1960 та 1986 р.н., які за завданням ватажків місцевих бандформувань добували відомості про дислокацію сил АТО в Тельманівському районі. Зібрані розвіддані зловмисники узагальнювали та надавали точні координати для обстрілів артилерійським розрахункам терористів", - сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

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Зі слів затриманих СБУ стало відомо, що інформатори особливу увагу приділяли розвідуванню маршрутів переміщенню бронетехніки та артилерійських систем ЗСУ.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала на Донбасі ще чотирьох інформаторів терористів.