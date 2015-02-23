СБУ затримала на Донеччині двох інформаторів "ДНР"
СБУ спільно з бійцями ЗСУ припинила діяльність інформаторської мережі терористичної організації т.зв. «ДНР», члени якої збирали інформацію про розташування українських підрозділів та передавали артилерії терористів.
"У результаті багатоходової операції співробітники СБУ встановили та затримали двох членів злочинної групи – мешканців Донеччини, 1960 та 1986 р.н., які за завданням ватажків місцевих бандформувань добували відомості про дислокацію сил АТО в Тельманівському районі. Зібрані розвіддані зловмисники узагальнювали та надавали точні координати для обстрілів артилерійським розрахункам терористів", - сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
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Зі слів затриманих СБУ стало відомо, що інформатори особливу увагу приділяли розвідуванню маршрутів переміщенню бронетехніки та артилерійських систем ЗСУ.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала на Донбасі ще чотирьох інформаторів терористів.