СБУ викрила кілька каналів фінансування бойовиків (відео)
Співробітники СБУ спільно з прикордонниками та представниками Держфіскальної служби затримали на блокпості автомобіль, який рухався з Маріуполя у напрямку підконтрольного бойовикам Новоазовська.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Під час огляду легковика правоохоронці виявили під сидінням водія 55 тисяч доларів США. В автомобілі також перебували двоє братів, мешканців Новоазовська. Вони розповіли співробітникам спецслужби, що придбали валюту в Маріуполі.
"Кошти для купівлі доларів у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень брати отримали від особи, яка має зв’язки з терористичною організацією «ДНР». Гроші призначалися для фінансування незаконних збройних формувань бойовиків", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Крім того, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, причетних до передачі коштів терористам.
Спільники бойовиків зареєстрували у системі одинадцять електронних гаманців, через які намагалися розпочати збір коштів на підтримку терористів "ДНР/ЛНР". Реквізити рахунків вони розмістили на "відкритих" ресурсах сепаратистської спрямованості.
"Зловмисники закликали надати фінансову підтримку терористичним організаціям так званої "Новоросії" для закупівлі речей, матеріальних цінностей для незаконних збройних формувань бойовиків", - повідомили у СБУ.
Служба безпеки України вже офіційно передала реквізити електронних гаманців у головний офіс платіжної системи, яка відразу заблокувала їхнє обслуговування.