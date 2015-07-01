СБУ викрила кілька каналів фінансування бойовиків (відео)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Під час огляду легковика правоохоронці виявили під сидінням водія 55 тисяч доларів США. В автомобілі також перебували двоє братів, мешканців Новоазовська. Вони розповіли співробітникам спецслужби, що придбали валюту в Маріуполі.

"Кошти для купівлі доларів у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень брати отримали від особи, яка має зв’язки з терористичною організацією «ДНР». Гроші призначалися для фінансування незаконних збройних формувань бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Крім того, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, причетних до передачі коштів терористам.

Також сьогодні співробітники Служби безпеки України виявили та заблокували на Житомирщині чергову спробу фінансування терористів через міжнародну платіжну систему.

Спільники бойовиків зареєстрували у системі одинадцять електронних гаманців, через які намагалися розпочати збір коштів на підтримку терористів "ДНР/ЛНР". Реквізити рахунків вони розмістили на "відкритих" ресурсах сепаратистської спрямованості.

"Зловмисники закликали надати фінансову підтримку терористичним організаціям так званої "Новоросії" для закупівлі речей, матеріальних цінностей для незаконних збройних формувань бойовиків", - повідомили у СБУ.

Служба безпеки України вже офіційно передала реквізити електронних гаманців у головний офіс платіжної системи, яка відразу заблокувала їхнє обслуговування.