У Сумах ліквідували канал фінансування терористів "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що з кінця 2014 року мешканець Донецька відкрив у Сумах філіал власного приватного підприємства з надання послуг у галузі медицини.

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"Головний офіс підприємства у Донецьку на той час уже був підконтрольний терористам", - йдеться в повідомленні. При цьому зазначається, що "підприємець подавав до податкових органів Сумської області т.зв. "нульові" відомості, а реальний прибуток готівкою вивозив до Донецька. Там він сплачував "податки" так званій "ДНР".

За даним фактом слідчим підрозділом управління СБУ в Сумській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.