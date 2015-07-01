Нова процедура пропуску в зону АТО буде запроваджена найближчим часом - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.

"Мною дано доручення розробити механізм пропуску на нашій території тих громадян, які не помічені у будь-яких протизаконних діях, максимально спростити режим перетину лінії зіткнення", - повідомив Порошенко.

Президент зазначив, що "це буде пов'язано зі спрощенням процедури адміністрації, відсутністю необхідності контактної зустрічі з бюрократами, які виписують перепустку та реєструють, все це буде робитися тільки через механізм електронної взаємодії".

Глава Української держави констатував, що завтра за його дорученням секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов проведе остаточну нараду, і нова процедура забезпечення пропуску найближчим часом буде введена в дію.

За словами президента, за його дорученням буде організований "зелений коридор" для доступу гуманітарних вантажів, як українських - для підтримки українських громадян на окупованих територіях і захисту їх конституційних прав, так і вантажів Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, європейських партнерів.

Також президент заявив, що на Донбасі буде реалізовано цілий ряд проектів, які дозволять відновити зруйновану інфраструктуру, енерго - та водопостачання, в тому числі з використанням коштів донорів партнерів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше секретар РНБО пообіцяв, що з 7 липня у зоні проведення АТО буде введена електронна система пропускного режиму.