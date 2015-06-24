Червоний Хрест на Донбасі попередив про загрозу нестачі запасів гуманітарної допомоги

Про це в інтерв’ю радіо "Свобода" повідомив прес-секретар Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Ашот Астабацян. За його словами організація надає гуманітарну допомогу населенню - "це і продовольство, і засоби гігієни, і будматеріали, які дають можливість людям відновити пошкоджене внаслідок бойових дій житло, а також медикаменти, які ми направляємо до лікарень".

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Ашот Астабацян зазначив, що уся ця допомога надається з запасів Червоного Хреста на складах. "Утім, як ви розумієте, ці запаси не безкінечні", – підкреслив він, відповідаючи на запитання, чи є проблеми із доставкою гуманітарних вантажів на окуповану територію.

Ашот Астабацян зауважив, що пропускні пункти залишаються закритими.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Кабміні заявили, що для гуманітарних вантажів будуть встановлені режими "зеленого коридору" на визначених пунктах пропуску.