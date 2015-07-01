Протягом дня бойовики близько 20 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Кремлівські найманці й далі застосовують проти наших захисників заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Найнапруженішою ситуація залишається поблизу окупованого Донецька та на підступах до Маріуполя. Зокрема, населені пункти Піски, Опитне, Мар’їнку, Красногорівку та шахту «Бутовка» бандити неодноразово обстрілювали із мінометів різних калібрів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожСБУ запобігла передачі бойовикам карт із даними про сили АТО

Також у прес-центрі повідомили, що на Луганщині під вогонь ворожих мінометів потрапило Золоте, а по н.п. Расадки бойовики стріляли із гранатометів. Майорськ вкотре обстріляли зі стрілецької зброї.

Крім того, вкотре ватажки проросійських бандформувань заявили про демілітаризацію Широкиного. Проте незадовго порушили свої обіцянки, обстрілявши це селище зі 122-мм гаубиць.

З артсистем такого ж калібру бойовики також обстрілювали Бердянське, а Богданівку обстріляли зі 120-мм мінометів.