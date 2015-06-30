Бойові дії навколо Донецького аеропорту продовжують посилюватися - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті за 29 червня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії наголошують, що бойові дії навколо Донецького аеропорту продовжували посилюватися у порівнянні з попередніми днями.

Зокрема, між 08:42 та 12:21, перебуваючи на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі (територія підконтрольна “ДНР” у 8 км від центру Донецька), Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 69 вибухів, співставних із застосуванням вогню з мінометів та артилерії. За оцінкою місії, йдеться переважно про вхідний вогонь.

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Також було зафіксовано 34 вогневих сплески та два постріли зі стрілецької та легкої зброї на відстані 5-10 км з заходу, північного заходу, північного сходу, півдня та південного заходу від місця розташування спостерігачів.

Разом з тим, як зазначається, між 12:45 та 16:53 місія чула 96 вхідних та вихідних вибухів з мінометів, протитанкових гранатометів, сплески вогню з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї, та бачили 21 вибух у повітрі з 82 мм мінометів на дистанції від 2,5 до 7 км у напрямку заходу, північного заходу, півночі та північного сходу.