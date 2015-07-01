Бойовики заявили про припинення вогню в Широкиному

Бойовики нібито оголосили Широкине демілітаризованою зоною в односторонньому порядку, повідомляють сепаратистські ресурси.

"Як акт доброї волі та демонстрації мирних намірів, керівництвом Донецької Народної Республіки прийнято рішення в односторонньому порядку вважати населений пункт Широктне демілітаризованою зоною", - заявив один з лідерів терористів Денис Пушилін.

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Нагадаємо, за останніми даними, Широкине залишили вже всі мирні жителі.

Питання демілітаризації даного населеного пункту під Маріуполем, що займає стратегічно важливе положення, обговорювалося в середині квітня з ініціативи ОБСЄ, однак проти цієї пропозиції виступили як бойовики "ДНР", так і бійці "Азова", які опублікували відповідну заяву, і жителі Маріуполя, які вийшли на мітинг проти демілітаризації.

При цьому, за даними ОБСЄ, представники України і Росії в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі погодилися щодо необхідності демілітаризації Широкиного.

Вночі на сторінці "Азова" в Facebook було опубліковано повідомлення про черговій атаці бойовиків, згідно з яким, командування "сектору М" тричі за годину віддавало наказ не відкривати вогонь у відповідь по бойовиках.