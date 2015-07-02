Захарченко оголосив у ДНР місцеві вибори "на підставі Закону України"
Проросійські бойовики, які контролюють декілька районів Донецької області, оголосили про призначення на 18 жовтня "місцевих виборів".
Про це сьогодні, 2 липня, повідомляють ресурси сепаратистів.
"На виконання пп. 4 і 12 Мінського Комплексу Заходів призначаю на 18 жовтня цього року проведення місцевих виборів на всій території ДНР", - йдеться в заяві лідера бойовиків Олександра Захарченка.
Читайте такожНезважаючи на заяви про демілітаризацію, бойовики продовжили обстрілювати ШирокинеНа цих виборах, за його словами, мають обирати голів міст і районів, чи будуть обиратися члени місцевих рад, ще не вирішено. Бойовики обіцяють "для збереження основ політичного врегулювання" зберегти межі районів, міст, селищ і сіл, і виборчих дільниць, а також назви органів самоврядування і посади виборних осіб.
Оголосивши про вибори, сепаратисти посилаються на пункти 4 і 12 Мінських угод.
Нагадаємо, згідно з пунктом 4 угод "в перший день після відводу" повинен початися "діалог про модальності проведення місцевих виборів у відповідності з українським законодавством і Законом України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону".
Згідно з пунктом 12, "на підставі Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої Контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ під час моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ".
Вчора, 1 липня, один з лідерів терористів Денис Пушилін заявив про одностороннє припинення вогню в районі Широкиного, проте пізніше представники МВС та ВСУ спростували це, заявивши, що обстріли з боку бойовиків тривають.