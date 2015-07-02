"Азов": бойовики другу ніч підряд "демілітаризують" Бердянське з "Градів" і САУ

Про це повідомляється на сторінці полку в Facebook.

"Обстрілу зазнали населені пункти Староігнатівка, Богданівка і Бердянське. Вогонь по наших позиціях вівся з танків, САУ 122мм та мінометів. На даний момент бої припинились", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПротягом дня бойовики близько 20 разів обстріляли позиції сил АТОЯк заявив командир полку Андрій Білецький, "географія оголошеної вчора терористами так званої "демілітаризації" розширилась, противник сьогодні вночі "демілітаризував" ще й Богданівку і Староігнатівку, розбомбивши ці села вщент. А Бердянське, в якому, до речі, досі залишаються мирні мешканці, бойовики «демілітаризують» вже другу ніч підряд "Градами" і САУ".

Нагадаємо, вчора бойовики ДНР заявили про односторонню "демілітаризацію" в районі Широкиного зобов'язавшись нібито не відкривати вогню навіть у відповідь, і продовжили обстріли позицій українських військ і населених пунктів.