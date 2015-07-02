Україна просить ОБСЄ перевірити, чи пішли бойовики з Широкиного

Про це Українській правді повідомив прес-офіцер СЦКК Руслан Семенюк.

За його словами, у четвер під час брифінгу з ОБСЄ російська сторона заявила, що незаконні збройні формування залишили населений пункт Широкине.

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"Колись квітуче курортне містечко перетворене на суцільну руїну. Бойовикам необхідно було методично його знищувати, вбивати людей, щоб врешті-решт зрозуміти необхідність виконання Мінських домовленостей", - зазначив під час брифінгу представник української сторони у СЦКК генерал-майор Андрій Таран.

ОБСЄ було запропоновано встановити постійний пункт спостереження у Широкиному. Тепер ОСБЄ має переконатися, чи відведені збройні формування.

Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики заявили про припинення вогню в Широкиному.