Члени "Правого сектору" на сході України заявляють, що не підпорядковуються ЗСУ - місія ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії.

"В Авдіївці (підконтрольна уряду України, 15 км на північний захід від Донецька), Спеціальна моніторингова місія була зупинена озброєними членами "Правого сектору", які не дозволили їй прослідувати далі до спостережного пункту Спільного центру з контролю та координації", - сказано у звіті.

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Місія заявляє, що незважаючи на заклики генерал-майора українських Збройних сил, керівника української частини в Спільному центрі з контролю та координації та командування Антитерористичної операції, озброєні чоловіки відмовлялися пропустити спостерігачів.

"Вони наполягали, що вони мають свої власні накази та не підпорядковуються командуванню українських Збройних сил", - зазначається у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня заступник командира ДУК "Правий сектор" Валентин Манько висловив думку, що захоплення Мар'їнки і Красногорівки дозволить бойовикам замкнути котел в Пісках, Авдіївці та Карлівці.