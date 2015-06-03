"Правий сектор": Захоплення Мар'їнки дозволить бойовикам замкнути котел в Пісках та Авдіївці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник командира ДУК "Правий сектор" Валентин Манько.

"Після застосування важкого озброєння в районі Мар'їнки, Пісок, Красногорівки можу сказати точно, що знову терористами готується наступ і черговий котел. Вони, не соромлячись, застосовують важке озброєння, вже летять не тільки міномети, але і САУ, і реактивна артилерія", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив Манько з посиланням на розвіддані, терористи зібрали дуже велику кількість важкого озброєння, "Буратіно", САУ, "Гради", "Смерчі", а також живої сили в районі Мар'їнки, Красногорівки, Пісок і Первомайського.

"Якщо терористи прорвуть оборону в районі Мар'їнки і Красногорівки, то терористам тільки залишиться закрити котел для Пісок, Карлівки та Авдіївки. І якщо ми не зробимо певних кроків першими, то так воно і буде", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.

Однак спецкор ТСН Андрій Цаплієнко повідомив, що в Мар'їнці бойовики знову пішли на штурм.

За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.