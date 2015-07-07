За останні чотири дні бойовики понад 180 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб
09:57, 07 липня 2015Війна
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Проросійські бойовики обстрілюють позиції українських військових із мінометів, гармат та гаубиць.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За останні 4 дні проросійські бандформування понад 180 разів обстрілювали позиції українських військ по всій лінії розмежування сторін», - сказав він.
За його словами, попри сьогоднішнє засідання Тристоронньої контактної групи, бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості, застосовуючи 120-мм міномети. Також злочинці використовують гармати калібром 152-мм та 122-мм гаубиці.
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