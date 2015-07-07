За останні чотири дні бойовики понад 180 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За останні 4 дні проросійські бандформування понад 180 разів обстрілювали позиції українських військ по всій лінії розмежування сторін», - сказав він.

За його словами, попри сьогоднішнє засідання Тристоронньої контактної групи, бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості, застосовуючи 120-мм міномети. Також злочинці використовують гармати калібром 152-мм та 122-мм гаубиці.