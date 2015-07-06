Завтра контактна група щодо Донбасу обговорить виконання Мінського протоколу

Завтра в Мінську відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України за участю офіційних представників України, Росії та ОБСЄ Леоніда Кучми, Азамата Кульмухаметова і Мартіна Сайдика.

Про це повідомила прес-секретар представника України в групі Дарка Оліфер у Facebook.

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"7 липня о 15.00 в Мінську розпочнеться засідання Тристоронньої контактної групи. Йтиметься про всі питання виконання Мінського протоколу", - повідомила Оліфер.

Перед засіданням контактної групи відбудеться зустріч учасників усіх чотирьох робочих підгруп - з безпеки, економічних, політичних і гуманітарних питань.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що в селі Широкине поблизу Маріуполя мають створити 30-кілометрову зону безпеки: сили антитерористичної операції та бойовики мають відвести важке озброєння від центру населеного пункту на 15 км.